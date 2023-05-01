Direktori Syarikat
ICON
ICON Gaji

Gaji ICON berkisar dari $94,097 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pengurus Projek di peringkat rendah hingga $173,400 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas ICON. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Jurutera Kawalan
$136K
Saintis Data
$119K
Jurutera Mekanikal
$129K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Pereka Produk
$119K
Pengurus Produk
$173K
Pengurus Projek
$94.1K
Jurutera Perisian
$114K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di ICON ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $173,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di ICON ialah $119,400.

