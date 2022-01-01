Direktori Syarikat
iCIMS
iCIMS Gaji

Gaji iCIMS berkisar dari $79,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $178,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas iCIMS. Dikemas kini terakhir: 10/17/2025

Jurutera Perisian
Software Engineer $106K
Senior Software Engineer $125K
Principal Software Engineer $178K

Jurutera Perisian Full-Stack

Pereka Produk
Median $110K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $160K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Saintis Data
$102K
Pengurus Produk
$130K
Perekrut
$79.6K
Pengurus Program Teknikal
$153K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di iCIMS ialah Jurutera Perisian at the Principal Software Engineer level dengan jumlah pampasan tahunan $178,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di iCIMS ialah $124,950.

