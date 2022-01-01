iCIMS Gaji

Gaji iCIMS berkisar dari $79,600 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $178,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas iCIMS . Dikemas kini terakhir: 10/17/2025