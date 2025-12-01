Direktori Syarikat
Icertis Jurutera Perisian Gaji

Pampasan Jurutera Perisian in India di Icertis berjumlah ₹897K seyear untuk Software Engineer. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹948K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Icertis. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
Associate Software Engineer
(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer
$10.2K
$10.2K
$0
$0
Senior Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Lead Software Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Icertis, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Icertis in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,109,734. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Icertis untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹865,123.

Sumber Lain

