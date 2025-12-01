Direktori Syarikat
Icertis Perunding Pengurusan Gaji

Purata jumlah pampasan Perunding Pengurusan in India di Icertis berkisar dari ₹2.29M hingga ₹3.19M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Icertis. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$28K - $33K
India
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$26.1K$28K$33K$36.4K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Icertis, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Perunding Pengurusan di Icertis in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹3,188,880. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Icertis untuk peranan Perunding Pengurusan in India ialah ₹2,289,453.

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/icertis/salaries/management-consultant.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.