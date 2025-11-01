Direktori Syarikat
Hypersonix
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

Hypersonix Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di Hypersonix berjumlah ₹2.82M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Hypersonix. Kemaskini terakhir: 11/1/2025

Pakej Median
company icon
Hypersonix
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Jumlah setahun
₹2.82M
Tahap
Senior
Asas
₹2.45M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹368K
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
5 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Hypersonix?
Block logo
+₹5.03M
Robinhood logo
+₹7.72M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.04M
Verily logo
+₹1.91M
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Hypersonix in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹2,850,488. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hypersonix untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹2,822,370.

