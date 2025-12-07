Direktori Syarikat
HYCU
HYCU Jualan Gaji

Purata jumlah pampasan Jualan in United States di HYCU berkisar dari $183K hingga $254K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HYCU. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$196K - $231K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$183K$196K$231K$254K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di HYCU?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jualan di HYCU in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $254,475. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HYCU untuk peranan Jualan in United States ialah $182,700.

Sumber Lain

