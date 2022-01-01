Direktori Syarikat
Huntington National Bank
Huntington National Bank Gaji

Gaji Huntington National Bank berkisar dari $64,675 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $200,400 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Huntington National Bank. Dikemas kini terakhir: 9/4/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $91.5K

Jurutera Perisian Backend

Saintis Data
Median $105K
Pereka Produk
Median $138K

Pakar Teknologi Maklumat (TM)
Median $128K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $200K
Penganalisis Perniagaan
$89.6K
Penganalisis Data
$64.7K
Penganalisis Kewangan
$88.6K
Perunding Pengurusan
$129K
Pengurus Produk
$137K
Pengurus Projek
$73K
Jualan
$194K
Penganalisis Keselamatan Siber
$166K
Arkitek Penyelesaian
$139K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Huntington National Bank ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $200,400. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Huntington National Bank ialah $128,183.

