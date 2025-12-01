Direktori Syarikat
Houghton Mifflin Harcourt
Houghton Mifflin Harcourt Jurutera Awam Gaji

Purata jumlah pampasan Jurutera Awam in United States di Houghton Mifflin Harcourt berkisar dari $185K hingga $253K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Houghton Mifflin Harcourt. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$200K - $238K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$185K$200K$238K$253K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Houghton Mifflin Harcourt?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Awam di Houghton Mifflin Harcourt in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $253,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Houghton Mifflin Harcourt untuk peranan Jurutera Awam in United States ialah $184,800.

Sumber Lain

