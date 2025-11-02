Direktori Syarikat
Hotel Engine
Hotel Engine Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in Brazil di Hotel Engine berjumlah R$552K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Hotel Engine. Kemaskini terakhir: 11/2/2025

Pakej Median
company icon
Hotel Engine
Data Engineer
Sao Paulo, SP, Brazil
Jumlah setahun
R$552K
Tahap
L3
Asas
R$552K
Stock (/yr)
R$0
Bonus
R$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di Hotel Engine?
Block logo
+R$320K
Robinhood logo
+R$491K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$193K
Verily logo
+R$121K
Gaji Latihan Industri

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Hotel Engine in Brazil berada pada jumlah pampasan tahunan R$623,308. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hotel Engine untuk peranan Jurutera Perisian in Brazil ialah R$551,600.

