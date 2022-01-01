Direktori Syarikat
Hiretual
Hiretual Gaji

Gaji Hiretual berkisar dari $50,250 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Pereka Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hiretual. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Pembangunan Perniagaan
$114K
Pereka Produk
$129K
Pengurus Produk
$111K

Jurutera Perisian
$50.3K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hiretual ialah Pereka Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $129,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hiretual ialah $112,434.

