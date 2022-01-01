Hired Gaji

Direktori Syarikat
Gaji Hired berkisar dari $115,575 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $447,750 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hired. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Pemasaran
Median $139K
Jurutera Perisian
Median $170K
Penganalisis Data
$116K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

Pengurus Sains Data
$201K
Saintis Data
$172K
Pengurus Produk
$448K
Jualan
$149K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$201K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hired ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $447,750. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hired ialah $171,240.

Sumber Lain