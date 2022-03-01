Direktori Syarikat
Hipcamp Gaji

Gaji Hipcamp berkisar dari $168,504 dalam jumlah pampasan setahun untuk Pereka Produk di peringkat rendah hingga $907,515 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hipcamp. Dikemas kini terakhir: 9/5/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $170K
Penganalisis Perniagaan
$177K
Saintis Data
$175K

Sumber Manusia
$366K
Pereka Produk
$169K
Pengurus Produk
$212K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$908K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hipcamp ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $907,515. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hipcamp ialah $176,880.

