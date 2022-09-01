Direktori Syarikat
Hightouch

Hightouch Gaji

Julat gaji Hightouch adalah dari $176,400 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Sains Data di hujung bawah hingga $306,000 untuk Jualan di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja Hightouch. Terakhir dikemas kini: 8/20/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $190K
Pengurus Sains Data
$176K
Jualan
$306K

Jurutera Jualan
$229K
Jawatan anda tiada?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Pemberian

25%

TAHUN 1

25%

TAHUN 2

25%

TAHUN 3

25%

TAHUN 4

Di Hightouch, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual pemberian 4 tahun:

  • 25% diberikan dalam 1st-TAHUN (25.00% tahunan)

  • 25% diberikan dalam 2nd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 3rd-TAHUN (2.08% bulanan)

  • 25% diberikan dalam 4th-TAHUN (2.08% bulanan)

10 years post-termination exercise window.

Soalan Lazim

Највише плаћена улога пријављена у Hightouch је Jualan at the Common Range Average level са годишњом укупном компензацијом од $306,000. Ово укључује основну плату, као и евентуалну компензацију у акцијама и бонусе.
Медијана годишње укупне компензације пријављене у Hightouch је $209,733.

