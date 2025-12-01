Direktori Syarikat
Highspot Pengurus Produk Gaji

Pakej pampasan Pengurus Produk median in United States di Highspot berjumlah $223K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Highspot. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Pakej Median
company icon
Highspot
Sr. Product Manager
Seattle, WA
Jumlah setahun
$223K
Tahap
Senior
Asas
$188K
Stock (/yr)
$35K
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
10 Tahun
Penyerahan Gaji Terkini
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Produk di Highspot in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $397,375. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Highspot untuk peranan Pengurus Produk in United States ialah $200,000.

