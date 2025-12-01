Direktori Syarikat
Purata jumlah pampasan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States di Highspot berkisar dari $215K hingga $294K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Highspot. Kemaskini terakhir: 12/1/2025

Purata Jumlah Pampasan

$233K - $276K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$215K$233K$276K$294K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Highspot, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (25.00% tahunan)

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Reka Bentuk Produk di Highspot in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $293,933. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Highspot untuk peranan Pengurus Reka Bentuk Produk in United States ialah $214,699.

