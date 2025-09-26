Direktori Syarikat
HighLevel Jurutera Perisian Gaji

Pakej pampasan Jurutera Perisian median in India di HighLevel berjumlah ₹40.9K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HighLevel. Kemaskini terakhir: 9/26/2025

Pakej Median
company icon
HighLevel
Software Engineer
New Delhi, DL, India
Jumlah setahun
₹40.9K
Tahap
L3
Asas
₹31.5K
Stock (/yr)
₹9.4K
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
3 Tahun
Tahun pengalaman
7 Tahun
Apakah tahap kerjaya di HighLevel?

₹160K

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Sumbang

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Full-Stack

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di HighLevel in India berada pada jumlah pampasan tahunan ₹56,885. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HighLevel untuk peranan Jurutera Perisian in India ialah ₹36,556.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk HighLevel

Sumber Lain