HGS Gaji

Gaji HGS berkisar dari $80,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $160,800 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas HGS . Dikemas kini terakhir: 9/11/2025