Direktori Syarikat
Heyday
Heyday Gaji

Gaji Heyday berkisar dari $56,511 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $201,000 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Heyday. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Operasi Perniagaan
$136K
Penganalisis Perniagaan
$197K
Saintis Data
$56.5K

Pengurus Produk
$184K
Perekrut
$191K
Jurutera Perisian
$201K
Soalan Lazim

The highest paying role reported at Heyday is Jurutera Perisian at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $201,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Heyday is $187,275.

Sumber Lain