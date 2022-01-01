Direktori Syarikat
Hexaware Technologies Gaji

Gaji Hexaware Technologies berkisar dari $3,616 dalam jumlah pampasan setahun untuk Akauntan di peringkat rendah hingga $273,625 untuk Pengurus Program Teknikal di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hexaware Technologies. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $7.2K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Arkitek Penyelesaian
Median $122K
Akauntan
$3.6K

Operasi Perniagaan
$5.3K
Penganalisis Perniagaan
$7.3K
Khidmat Pelanggan
$5.4K
Penganalisis Data
$21.8K
Saintis Data
$10.1K
Penganalisis Kewangan
$15.6K
Pakar Teknologi Maklumat (TM)
$79.7K
Pemasaran
$7.5K
Pengurus Produk
$98.5K
Pengurus Projek
$121K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$31.3K
Pengurus Program Teknikal
$274K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hexaware Technologies ialah Pengurus Program Teknikal at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $273,625. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hexaware Technologies ialah $15,635.

