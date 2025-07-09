Hero Moto Gaji

Gaji Hero Moto berkisar dari $10,204 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Mekanikal di peringkat rendah hingga $22,974 untuk Jurutera Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hero Moto . Dikemas kini terakhir: 10/21/2025