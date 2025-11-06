Pampasan Jurutera Perisian in United States di HERE Technologies berkisar dari $110K seyear untuk L5 hingga $212K seyear untuk L10. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
$110K
$90K
$20K
$0
L6
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
$124K
$118K
$2K
$3.6K
L8
$ --
$ --
$ --
$ --
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
