Pampasan Jurutera Perisian in Mumbai Metropolitan Region di HERE Technologies berkisar dari ₹3.67M seyear untuk L5 hingga ₹5.76M seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Mumbai Metropolitan Region berjumlah ₹2.48M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
₹3.67M
₹3.67M
₹0
₹0
L6
₹1.63M
₹1.6M
₹0
₹28.8K
L7
₹2.26M
₹2.2M
₹0
₹61K
L8
₹3.78M
₹3.48M
₹35.5K
₹259K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
