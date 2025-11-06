Pampasan Jurutera Perisian in Krakow Metropolitan Area di HERE Technologies berjumlah PLN 164K seyear untuk L6. Pakej pampasan yearan median in Krakow Metropolitan Area berjumlah PLN 201K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 11/6/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L6
PLN 164K
PLN 157K
PLN 0
PLN 7.6K
L7
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
L8
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
