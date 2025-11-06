Direktori Syarikat
HERE Technologies
  • Gaji
  • Jurutera Perisian

  • Semua Gaji Jurutera Perisian

  • Greater Chicago Area

HERE Technologies Jurutera Perisian Gaji di Greater Chicago Area

Pampasan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area di HERE Technologies berkisar dari $109K seyear untuk L6 hingga $188K seyear untuk L9. Pakej pampasan yearan median in Greater Chicago Area berjumlah $120K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
Software Engineer I(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
Software Engineer II
$109K
$105K
$0
$4.1K
L7
Senior Engineer
$110K
$110K
$0
$0
L8
Lead Engineer
$ --
$ --
$ --
$ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Apakah tahap kerjaya di HERE Technologies?

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di HERE Technologies in Greater Chicago Area berada pada jumlah pampasan tahunan $187,500. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HERE Technologies untuk peranan Jurutera Perisian in Greater Chicago Area ialah $118,000.

