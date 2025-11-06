Direktori Syarikat
HERE Technologies
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • Mumbai Metropolitan Region

HERE Technologies Saintis Data Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Pampasan Saintis Data in Mumbai Metropolitan Region di HERE Technologies berkisar dari ₹3.91M seyear untuk L5 hingga ₹1.65M seyear untuk L7. Pakej pampasan yearan median in Mumbai Metropolitan Region berjumlah ₹2.25M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HERE Technologies. Kemaskini terakhir: 11/6/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
L5
₹3.91M
₹3.91M
₹0
₹0
L6
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
L7
₹1.65M
₹1.65M
₹0
₹0
L8
₹ --
₹ --
₹ --
₹ --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Apakah tahap kerjaya di HERE Technologies?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Saintis Data di HERE Technologies in Mumbai Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹17,957,761. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HERE Technologies untuk peranan Saintis Data in Mumbai Metropolitan Region ialah ₹2,102,805.

