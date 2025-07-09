Direktori Syarikat
Herbalife
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Herbalife Gaji

Gaji Herbalife berkisar dari $17,966 dalam jumlah pampasan setahun untuk Penganalisis Data di peringkat rendah hingga $240,790 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Herbalife. Dikemas kini terakhir: 10/21/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Median $140K

Jurutera Perisian Full-Stack

Penganalisis Data
$18K
Pereka Produk
$129K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Pengurus Produk
$241K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$169K
Arkitek Penyelesaian
$92.3K
Pengurus Program Teknikal
$168K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Herbalife ialah Pengurus Produk at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $240,790. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Herbalife ialah $140,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Herbalife

Syarikat Berkaitan

  • SoFi
  • Coinbase
  • Netflix
  • DoorDash
  • Apple
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain