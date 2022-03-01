Direktori Syarikat
Henry Ford Health System
Henry Ford Health System Gaji

Gaji Henry Ford Health System berkisar dari $94,554 dalam jumlah pampasan setahun untuk Saintis Data di peringkat rendah hingga $169,150 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Henry Ford Health System. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $100K
Saintis Data
$94.6K
Pengurus Program
$169K

Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Henry Ford Health System ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $169,150. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Henry Ford Health System ialah $100,000.

