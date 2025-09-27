Direktori Syarikat
Helsing
Helsing Pengurus Program Gaji

Purata jumlah pampasan Pengurus Program in United Kingdom di Helsing berkisar dari £165K hingga £230K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Helsing. Kemaskini terakhir: 9/27/2025

Purata Jumlah Pampasan

£177K - £209K
United Kingdom
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
£165K£177K£209K£230K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Helsing, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)



بالاترین بسته حقوقی گزارش شده برای Pengurus Program در Helsing in United Kingdom برابر کل دستمزد سالانه £230,421 است. این مبلغ شامل حقوق پایه و همچنین هرگونه جبران سهام و پاداش احتمالی می‌شود.
میانه کل دستمزد سالانه گزارش شده در Helsing برای نقش Pengurus Program in United Kingdom برابر £165,430 است.

Sumber Lain