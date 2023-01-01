Direktori Syarikat
Helsing
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Helsing Gaji

Gaji Helsing berkisar dari $166,892 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $254,285 untuk Pengurus Program di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Helsing. Dikemas kini terakhir: 9/14/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jurutera Perisian
Median $167K
Pengurus Produk
$225K
Pengurus Program
$254K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Di Helsing, Geran saham/ekuiti tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)

Ada soalan? Tanya komuniti.

Lawati komuniti Levels.fyi untuk berinteraksi dengan pekerja dari pelbagai syarikat, dapatkan tips kerjaya, dan banyak lagi.

Lawati Sekarang!

Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Helsing ialah Pengurus Program at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $254,285. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Helsing ialah $225,362.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Helsing

Syarikat Berkaitan

  • Netflix
  • Uber
  • Square
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain