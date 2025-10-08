Direktori Syarikat
HealthEdge
HealthEdge Jurutera Perisian Backend Gaji di United States

Pakej pampasan Jurutera Perisian Backend median in United States di HealthEdge berjumlah $100K seyear.

Pakej Median
company icon
HealthEdge
Software Engineer
Los Angeles, CA
Jumlah setahun
$100K
Tahap
L3
Asas
$100K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Tahun di syarikat
1 Tahun
Tahun pengalaman
1 Tahun
Apakah tahap kerjaya di HealthEdge?

$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Sumbang

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian Backend di HealthEdge in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $184,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HealthEdge untuk peranan Jurutera Perisian Backend in United States ialah $130,000.

