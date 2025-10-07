Direktori Syarikat
HDFC
HDFC Jurutera Data Gaji di Mumbai Metropolitan Region

Pakej pampasan Jurutera Data median in Mumbai Metropolitan Region di HDFC berjumlah ₹1.61M seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan HDFC. Kemaskini terakhir: 10/7/2025

Pakej Median
company icon
HDFC
Data Engineer
Mumbai, MH, India
Jumlah setahun
₹1.61M
Tahap
E3
Asas
₹1.61M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Tahun di syarikat
0 Tahun
Tahun pengalaman
0 Tahun
Apakah tahap kerjaya di HDFC?

₹13.98M

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Data di HDFC in Mumbai Metropolitan Region berada pada jumlah pampasan tahunan ₹1,637,827. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di HDFC untuk peranan Jurutera Data in Mumbai Metropolitan Region ialah ₹1,609,140.

