Direktori Syarikat
Hays
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Hays Gaji

Gaji Hays berkisar dari $12,902 dalam jumlah pampasan setahun untuk Perekrut di peringkat rendah hingga $163,439 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hays. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Jualan
Median $118K
Pembantu Pentadbiran
$35.4K
Saintis Data
$91.7K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

56 23
56 23
Pereka Grafik
$59.3K
Sumber Manusia
$62.7K
Pengurus Projek
$56.2K
Perekrut
$12.9K
Jurutera Perisian
$42.6K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$163K
Arkitek Penyelesaian
$95.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di Hays ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian at the Common Range Average level dengan jumlah pampasan tahunan $163,439. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Hays ialah $60,967.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Hays

Syarikat Berkaitan

  • OZON
  • Stewart Title
  • Franklin Templeton
  • SelectQuote
  • MakeMyTrip
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain