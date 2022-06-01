Havas Gaji

Gaji Havas berkisar dari $4,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Havas . Dikemas kini terakhir: 9/3/2025