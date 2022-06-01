Direktori Syarikat
Havas
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

Havas Gaji

Gaji Havas berkisar dari $4,975 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $129,350 untuk Operasi Pemasaran di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Havas. Dikemas kini terakhir: 9/3/2025

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Pereka Produk
Median $45.6K
Pembangunan Perniagaan
$49K
Ketua Kakitangan
$117K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

55 23
55 23
Penganalisis Data
$29.3K
Sumber Manusia
$100K
Pemasaran
$22.7K
Operasi Pemasaran
$129K
Jurutera Perisian
$5K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

El puesto con mayor salario reportado en Havas es Operasi Pemasaran at the Common Range Average level con una compensación total anual de $129,350. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Havas es $47,318.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Havas

Syarikat Berkaitan

  • Hevo
  • Piano
  • Tinuiti
  • Aspire
  • SOCi
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain