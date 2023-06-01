Direktori Syarikat
Harvest Partners
Harvest Partners Gaji

Julat gaji Harvest Partners adalah dari $89,445 dalam pampasan total tahunan untuk Pengurus Produk di hujung bawah hingga $241,200 untuk Penulis Iklan di hujung atas.

$160K

Penulis Iklan
$241K
Sumber Manusia
$166K
Perunding Pengurusan
$169K

Pemasaran
$157K
Pengurus Produk
$89.4K
Pengurus Program
$159K
Pengambilan Pekerja
$159K
Jurutera Perisian
$189K
Penyelidik UX
$148K
Soalan Lazim

Vị trí được trả lương cao nhất được báo cáo tại Harvest Partners là Penulis Iklan với tổng thu nhập hàng năm là $241,200.
Tổng thu nhập trung vị hàng năm được báo cáo tại Harvest Partners là $158,790.

Sumber Lain