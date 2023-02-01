Direktori Syarikat
Happiest Minds Gaji

Gaji Happiest Minds berkisar dari $14,388 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $47,338 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Happiest Minds. Dikemas kini terakhir: 9/10/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $14.4K

Jurutera Data

Saintis Data
$35.8K
Pengurus Produk
$47.3K

Pengurus Kejuruteraan Perisian
$25.9K
Arkitek Penyelesaian
$36.3K
Tiada jawatan anda?

Tiada jawatan anda?


Soalan Lazim

