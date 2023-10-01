Hansen Technologies Gaji

Gaji Hansen Technologies berkisar dari $9,478 dalam jumlah pampasan setahun untuk Jurutera Perisian di peringkat rendah hingga $112,025 untuk Pengurus Produk di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas Hansen Technologies . Dikemas kini terakhir: 9/10/2025