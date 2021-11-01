Direktori Syarikat
H-E-B
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda

H-E-B Gaji

Gaji H-E-B berkisar dari $36,400 dalam jumlah pampasan setahun untuk Khidmat Pelanggan di peringkat rendah hingga $235,000 untuk Pengurus Kejuruteraan Perisian di peringkat tinggi. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas H-E-B. Dikemas kini terakhir: 10/20/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Jurutera Perisian
Software Engineer 1 $96.4K
Software Engineer 2 $139K
Senior Software Engineer $163K
Staff Software Engineer $214K

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Data

Jurutera Kebolehpercayaan Laman

Khidmat Pelanggan
Median $36.4K
Pereka Produk
Median $89K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
63 25
Pengurus Produk
Median $140K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
Median $235K
Penyelidik UX
Median $99K
Penganalisis Perniagaan
Median $80.3K
Penganalisis Data
$128K
Saintis Data
Median $163K
Pereka Grafik
$119K
Information Technologist (IT)
$132K
Perekrut
$121K
Jualan
$63.9K
Tiada jawatan anda?

Cari semua gaji di halaman pampasan atau tambah gaji anda untuk membantu membuka kunci halaman.


Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di H-E-B ialah Pengurus Kejuruteraan Perisian dengan jumlah pampasan tahunan $235,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di H-E-B ialah $124,773.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk H-E-B

Syarikat Berkaitan

  • Giant Eagle
  • Columbia Distributing
  • 7-Eleven
  • Drizly
  • Mozilla
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain