Purata jumlah pampasan Perkhidmatan Pelanggan in United States di Gusto berkisar dari $71.4K hingga $101K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Gusto. Kemaskini terakhir: 12/1/2025
Purata Jumlah Pampasan
Di Gusto, Options tertakluk kepada jadual vesting 5 tahun:
20% diperoleh dalam 1st-THN (20.00% tahunan)
20% diperoleh dalam 2nd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 3rd-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 4th-THN (1.67% bulanan)
20% diperoleh dalam 5th-THN (1.67% bulanan)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
Di Gusto, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (2.08% bulanan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (2.08% bulanan)
10 years post-termination exercise window after 3 years of employment.
