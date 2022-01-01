Direktori Syarikat
GSK
GSK Gaji

Julat gaji GSK adalah dari $6,733 dalam pampasan total tahunan untuk Jualan di hujung bawah hingga $392,700 untuk Pengurus Projek di hujung atas. Levels.fyi mengumpul gaji tanpa nama dan disahkan daripada pekerja semasa dan bekas pekerja GSK. Terakhir dikemas kini: 8/19/2025

$160K

Jurutera Perisian
Median $177K
Saintis Data
Median $86.1K
Pembantu Pentadbiran
$71.7K

Jurutera Bioperubatan
$169K
Pengurus Operasi Perniagaan
$28.8K
Penganalisis Perniagaan
$28.2K
Jurutera Kawalan
$91.3K
Perkhidmatan Pelanggan
$36.1K
Pengurus Sains Data
$60.3K
Penganalisis Kewangan
$65.3K
Ahli Teknologi Maklumat (IT)
$59.7K
Perunding Pengurusan
$114K
Pemasaran
$248K
Operasi Pemasaran
$75.9K
Pereka Produk
$55.4K
Pengurus Produk
$60.5K
Pengurus Program
$129K
Pengurus Projek
$393K
Pengambilan Pekerja
$80.6K
Hal Ehwal Kawal Selia
$97.8K
Jualan
$6.7K
Penganalisis Keselamatan Siber
$105K
Pengurus Kejuruteraan Perisian
$86.1K
Arkitek Penyelesaian
$161K
Soalan Lazim

Peranan dengan gaji tertinggi yang dilaporkan di GSK ialah Pengurus Projek at the Common Range Average level dengan pampasan total tahunan sebanyak $392,700. Ini termasuk gaji asas serta sebarang potensi pampasan saham dan bonus.
Pampasan total tahunan median yang dilaporkan di GSK ialah $83,329.

