Direktori Syarikat
Grid Dynamics
Bekerja Di Sini? Tuntut Syarikat Anda
    Levels FYI Logo
  • Gaji
  • Pengurus Program Teknikal

  • Semua Gaji Pengurus Program Teknikal

  • Greater Dallas Area

Grid Dynamics Pengurus Program Teknikal Gaji di Greater Dallas Area

Pampasan Pengurus Program Teknikal in Greater Dallas Area di Grid Dynamics berjumlah $159K seyear untuk T3. Pakej pampasan yearan median in Greater Dallas Area berjumlah $155K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
Senior TPM
$159K
$154K
$0
$5K
T4
Staff TPM
$ --
$ --
$ --
$ --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

$160K

Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan

Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan $30K+ (kadang kala $300K+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini
TambahTambah KompTambah Pampasan

Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Pengurus Program Teknikal tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Pengurus Projek Teknikal

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Pengurus Program Teknikal di Grid Dynamics in Greater Dallas Area berada pada jumlah pampasan tahunan $175,000. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Grid Dynamics untuk peranan Pengurus Program Teknikal in Greater Dallas Area ialah $155,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Grid Dynamics

Syarikat Berkaitan

  • EPAM Systems
  • ThoughtWorks
  • Alight Solutions
  • Bentley Systems
  • ISG
  • Lihat semua syarikat ➜

Sumber Lain