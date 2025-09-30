Direktori Syarikat
Grid Dynamics Jurutera Perisian Gaji di Wroclaw Metropolitan Area

Pampasan Jurutera Perisian in Wroclaw Metropolitan Area di Grid Dynamics berkisar dari PLN 57.8K seyear untuk T1 hingga PLN 230K seyear untuk T3. Pakej pampasan yearan median in Wroclaw Metropolitan Area berjumlah PLN 152K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
PLN 57.8K
PLN 57.8K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 204K
PLN 204K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 230K
PLN 230K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Lihat 2 Lebih Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap

Eksport DataLihat Pekerjaan Terbuka
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Hantar Jawatan Baharu

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Najvyšší platový balíček pre pozíciu Jurutera Perisian v Grid Dynamics in Wroclaw Metropolitan Area predstavuje ročnú celkovú odmenu PLN 250,915. Zahŕňa to základný plat ako aj prípadné akciové odmeny a bonusy.
Mediánová ročná celková odmena v Grid Dynamics pre pozíciu Jurutera Perisian in Wroclaw Metropolitan Area je PLN 179,760.

