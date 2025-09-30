Direktori Syarikat
Grid Dynamics
Grid Dynamics Jurutera Perisian Gaji di Warsaw Metropolitan Area

Pampasan Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area di Grid Dynamics berkisar dari PLN 83.2K seyear untuk T1 hingga PLN 389K seyear untuk T4. Pakej pampasan yeanan median in Warsaw Metropolitan Area berjumlah PLN 305K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
PLN 83.2K
PLN 83.2K
PLN 0
PLN 0
T2
Software Engineer
PLN 209K
PLN 209K
PLN 0
PLN 0
T3
Senior Software Engineer
PLN 312K
PLN 312K
PLN 0
PLN 0
T4
Staff Software Engineer
PLN 389K
PLN 389K
PLN 0
PLN 0
PLN 599K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Grid Dynamics in Warsaw Metropolitan Area mencapai total kompensasi tahunan PLN 388,600. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Grid Dynamics untuk posisi Jurutera Perisian in Warsaw Metropolitan Area adalah PLN 304,586.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Grid Dynamics

Sumber Lain