Pampasan Jurutera Perisian in United States di Grid Dynamics berkisar dari $125K seyear untuk T2 hingga $159K seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in United States berjumlah $145K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$125K
$125K
$0
$0
T3
$155K
$154K
$455
$0
T4
$159K
$154K
$526
$3.9K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
Tiada gaji dijumpai
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
