Pampasan Jurutera Perisian in Ukraine di Grid Dynamics berkisar dari UAH 1.91M seyear untuk T2 hingga UAH 3.07M seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in Ukraine berjumlah UAH 2.56M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
Syarikat
Nama Tahap
Tahun Pengalaman
Jumlah Pampasan
|Tiada gaji dijumpai
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
THN 1
25%
THN 2
25%
THN 3
25%
THN 4
Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:
25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)
25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)
25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)
Jawatan TermasukHantar Jawatan Baharu