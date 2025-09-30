Direktori Syarikat
Grid Dynamics
Grid Dynamics Jurutera Perisian Gaji di Ukraine

Pampasan Jurutera Perisian in Ukraine di Grid Dynamics berkisar dari UAH 1.91M seyear untuk T2 hingga UAH 3.07M seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in Ukraine berjumlah UAH 2.56M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
UAH --
UAH --
UAH --
UAH --
T2
Software Engineer
UAH 1.91M
UAH 1.91M
UAH 0
UAH 0
T3
Senior Software Engineer
UAH 2.41M
UAH 2.41M
UAH 0
UAH 1.9K
T4
Staff Software Engineer
UAH 3.07M
UAH 3.05M
UAH 0
UAH 23.5K
UAH 6.58M

Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Jurutera Perisian di Grid Dynamics in Ukraine berada pada jumlah pampasan tahunan UAH 3,493,670. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Grid Dynamics untuk peranan Jurutera Perisian in Ukraine ialah UAH 2,564,765.

Sumber Lain