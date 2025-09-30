Direktori Syarikat
Grid Dynamics
Grid Dynamics Jurutera Perisian Gaji di Serbia

Pampasan Jurutera Perisian in Serbia di Grid Dynamics berkisar dari $44.3K seyear untuk T2 hingga $52.4K seyear untuk T4. Pakej pampasan yearan median in Serbia berjumlah $48.9K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
Software Engineer
$44.3K
$44.1K
$0
$135
T3
Senior Software Engineer
$56.4K
$56.4K
$0
$0
T4
Staff Software Engineer
$52.4K
$52.4K
$0
$0
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Tiada gaji dijumpai
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Grid Dynamics in Serbia sits at a yearly total compensation of PLN 256,574. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Jurutera Perisian role in Serbia is PLN 183,138.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Grid Dynamics

