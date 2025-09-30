Direktori Syarikat
Pampasan Jurutera Perisian in Moldova di Grid Dynamics berkisar dari MDL 617K seyear untuk T2 hingga MDL 905K seyear untuk T3. Pakej pampasan yeanan median in Moldova berjumlah MDL 705K.

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Tambah KompBandingkan Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
Junior Software Engineer(Tahap Permulaan)
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
T2
Software Engineer
MDL 617K
MDL 617K
MDL 0
MDL 0
T3
Senior Software Engineer
MDL 905K
MDL 905K
MDL 0
MDL 0
T4
Staff Software Engineer
MDL --
MDL --
MDL --
MDL --
Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Gaji Latihan Industri

Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda

Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran.Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut

Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk

Jurutera Perisian Backend

Jurutera Perisian Full-Stack

Jurutera Perisian Jaminan Kualiti (QA)

Jurutera Data

Jurutera DevOps

Soalan Lazim

The highest paying salary package reported for a Jurutera Perisian at Grid Dynamics in Moldova sits at a yearly total compensation of MDL 1,088,325. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Grid Dynamics for the Jurutera Perisian role in Moldova is MDL 718,673.

Sumber Lain