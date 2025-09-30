Grid Dynamics Jurutera Perisian Gaji di India

Pampasan Jurutera Perisian in India di Grid Dynamics berkisar dari ₹1.15M seyear untuk T1 hingga ₹2.87M seyear untuk T3. Pakej pampasan yearan median in India berjumlah ₹2.21M. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap Tambah Komp Bandingkan Tahap

Nama Tahap Jumlah Asas Saham (/yr) Bonus T1 Junior Software Engineer ( Tahap Permulaan ) ₹1.15M ₹1.12M ₹0 ₹32K T2 Software Engineer ₹1.84M ₹1.84M ₹0 ₹0 T3 Senior Software Engineer ₹2.87M ₹2.87M ₹0 ₹0 T4 Staff Software Engineer ₹ -- ₹ -- ₹ -- ₹ -- Lihat 2 Lebih Tahap

₹13.95M Dibayar Setimpal, Bukan Dipermainkan Kami telah merundingkan ribuan tawaran dan kerap mencapai peningkatan ₹2.62M+ (kadang kala ₹26.16M+). Dapatkan gaji anda dirundingkan atau resume anda disemak oleh pakar sebenar - perekrut yang melakukannya setiap hari.

Penyerahan Gaji Terkini

​ Penapis Jadual Langgan Tambah Tambah Komp Tambah Pampasan

Syarikat Lokasi | Tarikh Nama Tahap Tag Tahun Pengalaman Jumlah / Di Syarikat Jumlah Pampasan ( INR ) Asas | Saham (thn) | Bonus Tiada gaji dijumpai Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Pengambilan? Cipta tawaran interaktif

Jadual Vesting Utama 25 % THN 1 25 % THN 2 25 % THN 3 25 % THN 4 Jenis Saham Options Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun: 25 % diperoleh dalam 1st - THN ( 25.00 % tahunan )

25 % diperoleh dalam 2nd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 3rd - THN ( 6.25 % suku tahunan )

25 % diperoleh dalam 4th - THN ( 6.25 % suku tahunan )

Apakah jadual vesting di Grid Dynamics ?

Dapatkan Gaji Disahkan dalam Peti Masuk Anda Langgan untuk disahkan Jurutera Perisian tawaran . Anda akan menerima pecahan butiran pampasan melalui e-mel. Ketahui Lebih Lanjut → Masukkan E-mel Anda Masukkan E-mel Anda Langgan Laman web ini dilindungi oleh reCAPTCHA dan Dasar Privasi dan Syarat Perkhidmatan Gugel terpakai.

Jawatan Termasuk Hantar Jawatan Baharu