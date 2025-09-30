Direktori Syarikat
  • Gaji
  • Saintis Data

  • Semua Gaji Saintis Data

  • San Francisco Bay Area

Grid Dynamics Saintis Data Gaji di San Francisco Bay Area

Pampasan Saintis Data in San Francisco Bay Area di Grid Dynamics berjumlah $130K seyear untuk T2. Pakej pampasan yearan median in San Francisco Bay Area berjumlah $130K. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Grid Dynamics. Kemaskini terakhir: 9/30/2025

Purata Pampasan Mengikut Tahap
Nama Tahap
Jumlah
Asas
Saham
Bonus
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$130K
$130K
$0
$0
T3
$ --
$ --
$ --
$ --
T4
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Penyerahan Gaji Terkini
Syarikat

Lokasi | Tarikh

Nama Tahap

Tag

Tahun Pengalaman

Jumlah / Di Syarikat

Jumlah Pampasan

Asas | Saham (thn) | Bonus
Jadual Vesting

25%

THN 1

25%

THN 2

25%

THN 3

25%

THN 4

Jenis Saham
Options

Di Grid Dynamics, Options tertakluk kepada jadual vesting 4 tahun:

  • 25% diperoleh dalam 1st-THN (25.00% tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 2nd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 3rd-THN (6.25% suku tahunan)

  • 25% diperoleh dalam 4th-THN (6.25% suku tahunan)



Soalan Lazim

أعلى حزمة راتب لوظيفة Saintis Data في Grid Dynamics in San Francisco Bay Area تبلغ تعويضاً إجمالياً سنوياً قدره $130,000. يشمل هذا الراتب الأساسي بالإضافة إلى أي تعويضات أسهم محتملة ومكافآت.
متوسط التعويض الإجمالي السنوي في Grid Dynamics لوظيفة Saintis Data in San Francisco Bay Area هو $130,000.

Pekerjaan Pilihan

    Tiada pekerjaan pilihan dijumpai untuk Grid Dynamics

