Purata jumlah pampasan Arkitek Penyelesaian in United States di Gremlin berkisar dari $209K hingga $298K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Gremlin. Kemaskini terakhir: 12/7/2025

Purata Jumlah Pampasan

$240K - $281K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$209K$240K$281K$298K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

💰 Lihat Semua Gaji

Apakah tahap kerjaya di Gremlin?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Arkitek Penyelesaian di Gremlin in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $298,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Gremlin untuk peranan Arkitek Penyelesaian in United States ialah $209,100.

Sumber Lain

