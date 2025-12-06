Direktori Syarikat
Green Street
Green Street Penganalisis Data Gaji

Purata jumlah pampasan Penganalisis Data in United States di Green Street berkisar dari $130K hingga $181K seyear. Lihat pecahan gaji asas, saham, dan bonus untuk pakej jumlah pampasan Green Street. Kemaskini terakhir: 12/6/2025

Purata Jumlah Pampasan

$140K - $164K
United States
Julat Biasa
Julat Kemungkinan
$130K$140K$164K$181K
Julat Biasa
Julat Kemungkinan

Apakah tahap kerjaya di Green Street?

Soalan Lazim

Pakej gaji tertinggi yang dilaporkan untuk Penganalisis Data di Green Street in United States berada pada jumlah pampasan tahunan $181,350. Ini termasuk gaji asas serta sebarang pampasan saham dan bonus yang berpotensi.
Median jumlah pampasan tahunan yang dilaporkan di Green Street untuk peranan Penganalisis Data in United States ialah $130,200.

Sumber Lain

